Meteo Sicilia: l’allerta rossa per caldo nelle province di Palermo e Catania continua fino al 26 giugno

Avviso della Protezione civile regionale in Sicilia per rischio incendi e ondate di calore, per venerdì 25 e sabato 26 giugno. Permane il livello 3 (colore rosso) nelle province di Palermo e Catania per quanto riguarda il rischio di ondate di calore. Riviste al ribasso, invece, a Palermo le temperature massime percepite (+36°C domani e +35°C sabato); ma a Catania sono previsti, rispettivamente, +38°C e +37°C.

Inalterata la previsione per il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo: pericolosita’ “bassa” e livello di preallerta (colore arancione); e’ media quella di Catania, con livello di preallerta.