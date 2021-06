Miracolo nell’Alto Mugello: il piccolo Nicola ritrovato vivo, era in fondo a una scarpata

Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi, scomparso dalla sera di lunedì 21 giugno, in località Campanara, nel comune di Palazzolo sul Senio (Firenze), nell’Alto Mugello, è stato trovato in buone condizioni in fondo a una scarpata, a circa 2,5 km dalla sua casa.

Secondo le prime informazioni sarebbe stato un giornalista a ritrovarlo: mentre saliva verso la casa avrebbe udito alcuni lamenti e rumori, ha immediatamente chiamato i soccorritori impegnati nelle ricerche, che si sono calati nel burrone per recuperarlo.

La Prefettura di Firenze ha confermato il ritrovamento del piccolo. “Visivamente” Nicola sta bene, hanno riferito i soccorritori, ed è stato consegnato ai carabinieri. Ora sarà portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo per gli accertamenti del caso.