Astronomia: al Parco di Rocca di Papa la scienza non va in vacanza, tanti appuntamenti alla scoperta dell’Universo

La scienza non va in vacanza al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Dopo gli emozionanti e partecipati Astroincontri di maggio e della prima metà di giugno – organizzati in seguito al via libera del governo alla ripresa delle attività culturali in presenza – proseguono per tutta l’estate gli appuntamenti dedicati alla scoperta del cielo, a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica. Presso il Parco astronomico di Rocca di Papa – nel cuore del Parco regionale dei Castelli Romani e al riparo dalle luci delle città – in occasione degli eventi dell’ATA il pubblico di adulti e bambini potrà immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e vivere intere serate all’insegna della scienza e dell’emozione.

Il fitto calendario di eventi estivi dell’Associazione Tuscolana di Astronomia contempla diverse tipologie di attività, organizzate – nel rispetto delle norme anti-covid vigenti – per soddisfare le esigenze dei curiosi del cielo e degli appassionati di astronomia di tutte le età. A partire da venerdì 25 giugno, e nei venerdì sera dei mesi successivi, andranno in scena gli eventi denominati “Stelle astrofile”, con conferenze di taglio divulgativo su temi di grande rilevanza scientifica e attualità, osservazione guidata del cielo a occhio nudo e ai telescopi e visita ai giardini astronomici dell’Osservatorio e alla cupola che ospita la strumentazione adibita ad attività di ricerca. In programma, nei venerdì sera, anche gli AstroIncontri al planetario, per avvicinarsi alla conoscenza dell’astronomia divertendosi. Sotto la cupola di sette metri di diametro del Planetario, formidabile strumento di simulazione del cielo, gli esperti dell’ATA illustreranno gli oggetti celesti con l’ausilio di filmati e di immagini astronomiche spettacolari, per la gioia degli adulti e soprattutto dei più piccoli. Lo spettacolo nel planetario sarà abbinato, come sempre, all’osservazione del cielo ai telescopi e alla visita guidata al Parco astronomico.

Per i più avventurosi l’Associazione Tuscolana di Astronomia ha in serbo le Night Star Walk: le passeggiate notturne nei pressi del Parco astronomico di Rocca di Papa, lungo i sentieri dei Pratoni del Vivaro, per osservare il cielo al riparo da fonti di inquinamento luminoso sotto la guida di esperti. Durante le passeggiate gli operatori dell’ATA parleranno di inquinamento luminoso e di accorgimenti per limitarlo, illustreranno la geologia dell’area e in particolare la storia del vulcano laziale, la flora e la fauna locali, e naturalmente il cielo stellato, stimolandone l’osservazione diretta a occhio nudo. Le passeggiate termineranno al Parco astronomico, dove si potrà mettere l’occhio all’oculare del telescopio per osservare gli oggetti celesti visibili con grande accuratezza. Le Night Star Walk, in programma nei sabati sera, sono svolte in collaborazione con il Parco dei Castelli Romani e rientrano nell’ambito del progetto “Cose mai viste”.

A questa ricca rassegna di eventi si aggiungono le iniziative riservate ai soci dell’Associazione Tuscolana di Astronomia: gli Incontri della Luna nuova, appuntamenti con cadenza mensile e in prossimità dei giorni di Luna Nuova per vivere la passione per l’astronomia e per condividere esperienze di osservazione del cielo, che si mostra in tutto il suo splendore. Tra i protagonisti delle serate estive possiamo citare Venere, che nei prossimi mesi tramonterà circa un’ora e mezza dopo il Sole e che ci terrà quindi compagnia dalla luce del crepuscolo fino al calare dell’oscurità, e i giganti gassosi Giove e Saturno, il pianeta con gli anelli, il più affascinante del Sistema Solare. A spiccare sopra le nostre teste e a sovrastare il cielo sarà il triangolo estivo, con ai vertici le stelle Vega, Altair e Deneb, delle costellazioni della Lira, dell’Aquila e del Cigno rispettivamente. Alta nel cielo anche Arturo nella costellazione del Bootes, la stella che rivaleggia in luminosità con Vega. Tutti con il naso all’insù, quindi, al Parco astronomico di Rocca di Papa per godersi lo spettacolo del cielo stellato in compagnia degli esperti dell’ATA.