Attacco hacker e incendio per Luma Energy: migliaia al buio a Porto Rico

Centinaia di migliaia di utenti di una compagnia elettrica di Porto Rico sono rimasti al buio ieri a causa di un incendio in una centrale, avvenuto poco dopo un attacco informatico da parte di hacker: Luma Energy ha confermato che un incendio è divampato nella centrale elettrica secondaria di Monacillo, a San Juan, 2 ore dopo l’attacco “Ddos” (“Distributed denial of Service”) al sito web della compagnia, bersagliato da 2 milioni di visite al secondo.

I funzionari del governo hanno sollecitato alla pazienza, osservando che Luma (che ha rilevato da poco la trasmissione e la distribuzione di energia nel Paese) ha ereditato un sistema che funziona su un’infrastruttura problematica, riparata solo in parte dopo l’uragano Maria.