Auto viene inghiottita da una voragine e sparisce nell’acqua a Mumbai: l’incredibile VIDEO diventa virale

È bastato solo un minuto affinché un’auto sparisse nell’acqua di una piccola ma profonda voragine apertasi a Mumbai, in India. Le immagini della gallery scorrevole in alto e il video che trovate in fondo all’articolo hanno fatto in poco tempo il giro del web: come si può vedere, l’auto è letteralmente sparita nell’acqua di una parte di un parcheggio che è improvvisamente sprofondata.

Un dottore di 67 anni, proprietario dell’auto, ha ripreso il momento: l’incidente è durato in totale meno di un minuto. La Polizia ha dichiarato che l’area parcheggio è stata costruita sopra un vecchio pozzo. Secondo la Polizia, l’incidente, avvenuto ieri, domenica 13 giugno, si è verificato a causa del cedimento del terreno dopo la pioggia. Entro sera, le autorità hanno iniziato il processo per aspirare l’acqua dalla parte del parcheggio sprofondata per individuare l’auto: le autorità sono riuscite ad estrarre il veicolo dalla voragine tramite una gru intorno alle 21. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I residenti hanno affermato che l’edificio è stato costruito oltre 80 anni fa, mentre la parte in cemento circa 40 anni fa. Era stata costruita su un pozzo che fornisce acqua ai residenti dell’edificio in questione.