Bari, incendio a Santeramo in Colle: in fumo decine di ettari di grano già pronto per la trebbiatura [FOTO]

Ennesimo incendio doloso nel territorio di Santeramo in Colle (BA). Il nostro affezionato lettore Franco Labarile segnala che alcune ore fa ignoti hanno appiccato un rogo lungo la strada di bonifica che incrocia la Santeramo – Altamura, alcuni km prima di Casal Sabini.

L’incendio ha distrutto decine di ettari di grano già pronto per la trebbiatura.

Complice il forte vento e i rifiuti infiammabili lasciati da anni lungo la strada di bonifica e mai rimossi, il fuoco in poco tempo ha mandato in fumo i sacrifici di un anno di lavoro di molti agricoltori della zona, che chiedono, inoltre, una maggiore sorveglianza del territorio da parte delle forze dell’ordine.