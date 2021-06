Biscotti con gocce di cioccolato ritirati dagli scaffali: l’avviso del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per biscotti con gocce di cioccolato. Nello specifico si tratta del prodotto a marchio ‘Buon’Ora‘, denominato ‘Frollini gocce di cioccolato extra formato 1 kg‘. Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio presenza di allergeni”.

Il prodotto, commercializzato da Aldi Srl e prodotto da D. Lazzaroni & C. S.p.A., riporta come data di scadenza o termine minimo di conservazione il 28-05-2022, ed è venduto in confezioni da 1 kg. Il problema è l’eventuale reazione che il consumo del prodotto potrebbe causare in soggetti allergici, dato che il prodotto è etichettato come FROLLINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO ma all’interno sono contenuti i FROLLINI CON CACAO E NOCCIOLE contenenti gli allergeni NOCCIOLE e UOVA non dichiarati in etichetta.

Nella avvertenze si legge: “Il prodotto con il lotto L 15214 (B) e TMC 28/05/2022 non deve essere consumato da allergici a nocciole e uova e può essere restituito in qualsiasi punto vendita ALDI. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti ALDI, al seguente numero telefonico:800 370 370 Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti ALDI, al seguente numero telefonico: 800 370 370“.