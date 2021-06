Caldo record in Russia: +34°C a Mosca e +31°C nel Circolo Polare Artico, non era mai successo nella storia

Mosca ha sperimentato temperature record per tutto il mese di giugno. La capitale russa ha registrato il suo 22 giugno più caldo da 142 anni, cioè da quando esistono i rilevamenti meteorologici, proprio nella giornata di ieri quando le temperature hanno raggiunto i +34°C. Anche oggi, si registrano massime fino a +34°C in città (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il precedente record di caldo mensile a Mosca risale al ontanissimo 22 giugno 1917, quando la temperatura arrivò a +31,8°C.

Anche altre località della Russia hanno sperimentato un caldo eccezionale. San Pietroburgo ha avuto 3 giorni di fila con temperature record. Lunedì 21 giugno ha raggiunto +30,7°C, 0,3°C in più rispetto al precedente 21 giugno più caldo, risalente al 2006.

Temperature eccezionali anche nell’Artico. Sabato 19 giugno, sono stati raggiunti +31,1°C a Tyumyati, nella Repubblica di Sakha, all’interno del Circolo Polare Artico. Quello stesso giorno, l’isola Kotelny della Siberia, una delle terre più settentrionali del mondo, ha registrato una temperatura record di +17,6°C.