Due cinghiali seguiti da tanti piccoli a passeggio sul litorale romano [VIDEO]

Dopo il cinghiale, diventato virale sui social, che andava alla ricerca di cibo nelle borse di bagnanti di Vernazzola, a Genova, altri esemplari hanno deciso di “fare un salto al mare” in queste giornate infuocate provocate da una feroce ondata di caldo africano. Il video in fondo all’articolo mostra due cinghiali adulti andare in giro per una spiaggia del litorale romano, seguiti da tanti piccoli.

Gli animali non sembravano curarsi molto della presenza dei bagnanti, non avendo mai mostrato un atteggiamento aggressivo. Nonostante questo, alcune persone si sono spaventate alla loro vista.