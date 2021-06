Come ridurre l’infiammazione e abbassare il colesterolo mangiando un preciso frutto ogni giorno

Una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Medicinal Food suggerisce che mangiare prugne secche ogni giorno può migliorare i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari (CVD) aumentando la capacità antiossidante e riducendo l’infiammazione nelle donne sane in menopausa.

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in tutto il mondo e rappresentano una sfida significativa per la salute pubblica.

La ricerca condotta dalla San Diego State University rivela che le prugne secche possono avere un impatto positivo sul rischio di malattie cardiache.

“Se guardiamo alle nostre ricerche passate e alle ricerche condotte da altri, implementandole con questi nuovi dati, emergono evidenze significative su come mangiare prugne secche possa avere un’influenza positiva sulla salute,” afferma il ricercatore capo Shirin Hooshmand, PhD, RD, Professor School of Exercise and Nutritional Sciences della San Diego State University.

Con questo studio effettuato su un campione randomizzato e controllato, i ricercatori hanno scoperto che mangiare 50 grammi di prugne secche (circa 5-6) ogni giorno per soli 6 mesi ha portato a un miglioramento dei biomarcatori del rischio di CVD – incluso l’aumento del colesterolo “buono” del corpo, noto come HDL, e ha abbassato il rapporto tra colesterolo totale e HDL.

Mangiare una porzione di prugne secche (50 g) ogni giorno ha, inoltre, facilitato una maggiore capacità antiossidante e ha abbassato i livelli dei marcatori infiammatori. Inoltre, l’indice di massa corporea e il peso dei partecipanti allo studio non sono cambiati nel corso dello studio, nonostante l’aggiunta di prugne secche alla normale dieta.

I ricercatori hanno reclutato 48 donne sane in menopausa divise in tre gruppi – un gruppo di controllo che non ha mangiato prugne secche e due gruppi di trattamento che hanno consumato 50 grammi o 100 grammi di prugne secche al giorno durante i sei mesi in cui è stato condotto lo studio. Tutti gli altri aspetti riguardanti la dieta e lo stile di vita delle donne sono rimasti simili al periodo precedente allo studio. Vari biomarcatori del rischio di CVD sono stati raccolti all’inizio e alla fine dello studio per determinare se ci fossero miglioramenti tra i soggetti che avevano consumato le prugne secche. È interessante notare che ci sono stati alcuni risultati positivi simili tra coloro che hanno mangiato 50 grammi di prugne secche e quelli che ne avevano consumati 100 grammi – suggerendo che l’aggiunta giornaliera di 5-6 prugne secche o più, può avere un effetto positivo sul rischio di CVD.

“La riduzione dell’infiammazione cronica e l’aumento della capacità antiossidante nel corpo sono fattori associati a un rischio inferiore di CVD, e di molte altre malattie“, spiega Mark Kern, Phd, RD, CSSD Professore di Nutrizione presso la School of Exercise and Nutritional Sciences della San Diego State University. “Non solo questo studio mostra che le prugne secche possono essere un buon modo per ridurre l’infiammazione e aumentare la capacità antiossidante, ma suggerisce anche che mangiare prugne secche ogni giorno può migliorare i livelli di colesterolo nelle donne in menopausa.”

Mentre bisogna ancora individuare i meccanismi precisi e le sostanze specifiche che contribuiscono a questi effetti benefici, si suppone che i composti fenolici, naturalmente ricchi di antiossidanti, fibre e altri nutrienti, giochino un ruolo centrale. Questo studio suggerisce che le prugne secche possono essere un’implementazione benefica per la dieta al fine di ridurre il rischio di CVD e l’infiammazione, aumentando inoltre la capacità antiossidante.

Lo studio si aggiunge ad altre numerose prove riguardanti i benefici salutari e nutrizionali delle prugne secche, incluse quelle sulla salute delle ossa. Più di recente, i ricercatori hanno riferito che la densità minerale ossea totale è aumentata in una donna in menopausa con osteopenia dopo aver consumato 50 grammi di prugne secche al giorno per 16 mesi. Questo case study è stato pubblicato su Bone Reports nel maggio di quest’anno.