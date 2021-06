Coronavirus, il presidente filippino Duterte: “O fate il vaccino o andate in carcere”

Il presidente filippino, Rodrigo Duterte, ha minacciato di rinchiudere in carcere le persone che rifiutano di farsi vaccinare contro il Covid: è quanto ha affermato in un discorso trasmesso alla tv.

“Se qualcuno non vuole farsi vaccinare, lo farò arrestare e poi gli inietterò il vaccino nelle natiche. Decidi tu, o ti fai il vaccino o ti metto in prigione,” ha minacciato il presidente, commentando la bassa partecipazione alla campagna vaccinale a Manila.

Il Paese sta fronteggia un grave quadro epidemico, con oltre 1,3 milioni di casi e 23mila morti.

Nonostante le dure affermazioni del presidente, le indicazioni governative esortano sì a vaccinarsi, ma su base volontaria: Duterte ha espresso la sua esasperazione, constatando che “i filippini non prestano attenzione al governo“.