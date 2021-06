Coronavirus, l’UE annuncia: presto disponibili 5 terapie

Nuove terapie potrebbero essere presto disponibili per il trattamento dei pazienti affetti da Covid in tutta l’UE: lo ha reso noto la Commissione europea con la pubblicazione di un portafogli di 5 farmaci.

Quattro di queste terapie sono anticorpi monoclonali, che sono in rolling review da parte dell’EMA. Il quinto è un immunosoppressore, che ha un’autorizzazione alla commercializzazione che potrebbe essere estesa anche alla cura dei malati di Covid.

Il commissario europeo alla Salute Stella Kyriakides ha affermato che “anche se la vaccinazione sta prendendo velocità, il virus non sparirà e i pazienti avranno bisogno di cure sicure ed efficaci per ridurre il peso della Covid-19“.