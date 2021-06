Coronavirus, Sileri: “Prematuro parlare di togliere la mascherina al chiuso, dovremo vaccinare ¾ della popolazione”

“Ho sempre sostenuto che è prematuro parlare di togliere la mascherina al chiuso. Serve arrivare ad una buona parte della popolazione vaccinata. Quando si arriverà ai ¾ della popolazione vaccinata allora si potrà pensare, tra vaccinati, di togliere la mascherina anche al chiuso. Ma è molto, molto prematuro“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a ’24Mattino’ su Radio 24.

Per quanto riguarda gli over 60 non vaccinati, “credo che la maggioranza non si sia vaccinata perché riluttante al vaccino AstraZeneca. La dimostrazione è che di settimana in settimana, con la possibilità di prenotazione di altri vaccini, si stanno vaccinando. Sono sicuro che in 10-15 giorni questi numeri saranno notevolmente ridotti. Non considererei queste persone no-vax. Ma si tratta di persone che hanno avuto riluttanza verso la vaccinazione poiché erano in quella fascia di età che doveva fare AstraZeneca e tutto quello che è accaduto li ha allontanati dalla prenotazione,” ha proseguito Sileri, riferendosi ai 2,6 milioni di over 60 italiani ad oggi non vaccinati contro Covid.

“La variante Delta è coperta dalla doppia dose dei vaccini,” ha ricordato Sileri. “Ci potranno essere piccole differenze tra un vaccino e l’altro, e l’analisi ci darà dati esatti. Quindi si tratta di correre con le seconde dosi, continuare a vaccinare la popolazione e andare a prendere soprattutto quella fascia di popolazione più giovane che, al momento, si sta vaccinando ma i numeri sono ancora bassi“.