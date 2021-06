Così l’Italia riparte dalle stelle: numerose iniziative proposte dalla Rete del Turismo Astronomico

Ripartire dalle stelle: è il motto di coloro che viaggiano con il desiderio di vivere esperienze alla scoperta delle peculiarità della nostra penisola e delle meraviglie nascoste lassù, nel cielo stellato.

Il cuore delle esperienze astroturistiche si basa proprio sulla sinergia tra il desiderio di viaggiare e la meraviglia che scaturisce dall’osservazione delle stelle.

Durante ogni esperienza, le guide astronomiche condurranno i partecipanti attraverso un viaggio unico, alla scoperta delle meraviglie dell’Universo: dalle costellazioni più iconiche alle stelle doppie più belle per giungere alle emozionanti “stelle cadenti” di agosto, le Perseidi; lo spettacolo della nostra Luna con i suoi crateri, i giganti gassosi Giove e Saturno; strabilianti nebulose, ammassi stellari e galassie distanti milioni di anni luce da noi.

LE DATE CONFERMATE

Filodivino Wine Resort & Spa – Marche

giovedì 24 giugno

“Astro che Rifugio!” – Mont Fallère Space Week – Valle d’Aosta

dal 28 giugno al 1 luglio presso il Rifugio Mont Fallère

AstroTrekking a Dimaro Folgarida in Val di Sole – Trentino

tutti i giovedì dal 1 luglio al 9 settembre presso il Rifugio Albasini

Le Grigliate Astronomiche al Castello di Petroia – Umbria

tutti i venerdì dal 2 luglio al 30 luglio

martedì 10 agosto

Castello di Tabiano – Emilia Romagna

giovedì 15 luglio

I Cacciagalli – Campania

giovedì 15 luglio

Podere La Doccia – Toscana

sabato 17 luglio

Azienda Agricola Cirelli – Abruzzo

domenica 18 luglio e lunedì 19 luglio

Le Vigne di Roberto – Veneto

mercoledì 21 luglio

Castello di Gargonza – Toscana

sabato 24 luglio e domenica 25 luglio

Darfo Boario Terme – Lombardia

sabato 31 luglio

“Ad un passo dalle stelle – Festival di Astronomia” – Dimaro Space Week – Trentino

dal 1 agosto al 4 agosto

Azienda Agricola Il Ponte – Toscana

venerdì 6 agosto e sabato 7 agosto

Castello di Semivicoli – Abruzzo

martedì 10 agosto

Villa Aldobrandini – Lazio

venerdì 27 agosto

Ulteriori appuntamenti in arrivo

LA RETE DEL TURISMO ASTRONOMICO

Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico che ha ideato la Certificazione “I Cieli Più Belli d’Italia” per poter valorizzare i luoghi del nostro Paese in cui poter tornare ad ammirare il firmamento grazie alla bassa percentuale di inquinamento luminoso. Organizzando appuntamenti di osservazione delle stelle ed esperienze turistiche sostenibili, Astronomitaly guida lo sviluppo del turismo astronomico in Italia.