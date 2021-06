Covid e vaccini, il punto stampa: “Chi non vuole l’eterologa può chiedere Astrazeneca, basta il consenso del medico”

“Nel nostro Paese è stato disposto l’obbligo per il vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari e ciò è giusto ma in questo momento non c’è la previsione di altri tipi di obbligatorietà. Vediamo una risposta positiva dei nostri cittadini e la campagna continuerà”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa col premier Draghi e il commissario Figliuolo.

“Se una persona che ha meno di 60 anni ha fatto la prima dose di Astrazeneca e gli viene proposto di fare l’eterologa, ma questa persona non vuole farsi un altro vaccino, è libera di farsi Astrazeneca purché abbia un parere del medico e il consenso informato”, ha precisato Mario Draghi, che ha caldamente consigliato la vaccinazione eterologa perché “funziona, io stesso martedì sono prenotato per fare l’eterologa“, ha riferito in conferenza stampa. “Ho più di 70 anni, come sapete. La prima Astrazeneca che ho fatto ha dato una risposta di anticorpi bassa. E allora mi si consiglia di fare l’eterologa. Quindi l’eterologa funziona per me e, ancor più vero, funziona per quelli che hanno meno di 70 e 60 anni“, ha aggiunto. La cosa peggiore è non fare la seconda dose, ha sottolineato il premier.

Mario Draghi si è poi complimentato con gli italiani: “Nonostante tutta la confusione, è straordinario come la popolazione non mostri l’intenzione di diminuire la vaccinazione e di non vaccinarsi, è straordinario. Rispetto ad altri Paesi, è uno dei comportamenti più ammirevoli, ricordiamocelo. Siamo pronti a chiarire ogni confusione ma il comportamento è veramente costante e straordinario”.

E infine, una buona notizia in merito alle mascherine: “C’è una data in cui chiederò un parere al Cts, ed è domani. Domani inoltrerò una richiesta formale al Cts perchè ci dica se possiamo togliere la mascherina all’aperto o no. Molti paesi hanno tolto l’obbligo della mascherina all’aperto“, annuncia Draghi.