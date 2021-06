“Da clima a fondo”: tutto quello che c’è da sapere sulla crisi climatica per comprenderla e imparare ad affrontarla

Inizia oggi 28 giugno Da clima a fondo, il nuovo podcast prodotto e realizzato da FRidA UniTo, il Forum della Ricerca dell’Università di Torino. L’obiettivo, come preannuncia il titolo, è raccontare tutto quello che c’è da sapere sulla crisi climatica per comprenderla e imparare ad affrontarla. Mutamento naturale o crisi antropica? Comportamento individuale o responsabilità collettiva? Questione di sopravvivenza o un’opportunità per vivere meglio? Nei cinque episodi, in uscita ogni lunedì sulle principali piattaforme di ascolto, attraverso queste domande apparentemente facili il podcast esplora la complessità dei fenomeni ambientali e sociali legati ai cambiamenti climatici. I protagonisti di questa impresa sono Benjamin Cucchi, studente di filosofia alla conduzione, gli esperti e le esperte che lo aiuteranno a osservare problemi e soluzioni con le lenti delle diverse discipline, e i giovani dell’associazione The Climate Route APS, la spedizione italiana per il clima.

Il gruppo di attivisti partirà tra un anno dalla Marmolada per raggiungere lo Stretto di Bering usando mezzi di trasporto sostenibili (per quanto lo permettano i territori che attraverseranno): nel podcast racconteranno alcune delle storie disseminate lungo i 18mila chilometri della spedizione tra i deserti e i ghiacciai dell’Eurasia e che testimoniano gli effetti della crisi climatica. Ancora una volta l’Università di Torino, dopo la collaborazione con i Fridays for Future di Torino per il ciclo di incontri “Capiamo i cambiamenti climatici”, scende in campo a fianco del mondo dell’attivismo, mettendo a disposizione le conoscenze e le competenze per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza climatica e offrire l’opportunità di approfondire attraverso un mezzo coinvolgente e in continua crescita come il podcast.

Nel primo episodio si comincia dalle basi e ci si chiede come funziona il clima e quali sono le cause del suo evolversi, si impara quindi a distinguere quelle naturali dalle azioni della specie umana, il cui peso ci fa parlare oggi di Antropocene. Ad aiutarci nella comprensione di concetti complessi i primi esperti sono Elisa Palazzi, fisica del clima, Marco Giardino, geologo e Daniela Fargione, linguista, ma saranno validi supporti anche film, libri, musica e videogiochi con i quali è arricchito il podcast. La bussola linguistica e scientifica di questo e degli episodi successivi è Lessico e nuvole: le parole del cambiamento climatico. La guida edita dall’Università di Torino è scaricabile gratuitamente sulla piattaforma zenodo.org.

Per ascoltare il primo episodio di Da clima a fondo:

Spreaker https://www.spreaker. com/show/da-clima-a-fondo

Spotify https://open.spotify. com/show/ 2a9JRhV96rreYf49oFf0S6

Per approfondimenti sulla Climate Route:

https://theclimateroute.org/