Diremo addio ad Astrazeneca e Johnson&Johnson? In corso valutazione Cts per i giovani. Bassetti: “E’ inutile limitarlo per età”

Che fine faranno i vaccini di Astrazeneca e Johnson&Johnson? Difficile dirlo, anche se è ormai evidente che vaccini a Rna messaggero, come quelli di Pfizer e Moderna, vanno per la maggiore e sembrano far correre meno rischi. Sembrano, ma non ne siamo certi. Perché sul punto la comunicazione scientifica è imprecisa, disordinata, lacunosa, eccessiva. Nel corso di tutto il mese di giugno è previsto l’arrivo di sette milioni di dosi in più di Pfizer e Moderna, che rischiano di frenare la corsa dei sieri a vettore virale come AstraZeneca e Johnson&Johnson. Per ora si consiglia di utilizzarli solo per gli over 60, ma la verità è che il rischio, basso, è identico per qualsiasi fascia di età. Cambia solo il rapporto tra questi rischi e i benefici. I seppur rari casi di trombosi cerebrale, infatti, si verificano in misura superiore alla norma anche nella popolazione anziana.

Attualmente regna lo sconforto su tutti i fronti. Chi si è già sottoposto a vaccino a vettore virale si trova in una situazione di disagio non indifferente: che fare? Avrò fatto bene a sottopormi a vaccino? Quel che è certo è che l’Europa ha manifestato da tempo l’idea di puntare tutto sui vaccini ad Rna messaggero e di non confermare i contratti per il 2022 con AstraZeneca e J&J. Ma la scienza, sul punto, sembra non essere chiara. O almeno: non trasmette chiarezza. Lette oggi, le dichiarazioni che l’infettivologo Galli rilasciava qualche tempo fa, fanno riflettere su come molti esperti stiano sbagliando qualcosa, o forse tutto, nel loro modo di comunicare. “I vaccini sono sicuri, si muore anche cadendo dal letto“, aveva detto Galli. Ma questa non è una spiegazione scientifica.

L’Ema sta cercando di far luce tra i meandri di questo districato buio scientifico. Perché è ovvio che un nesso con le particolari forme di trombosi ci sia, ma il problema è che queste sono a loro volta conseguenza di un abbattimento delle piastrine del sangue, che non si sa in quale misura faccia seguito alla somministrazione di questi vaccini e che in realtà dovrebbe provocare l’effetto opposto, ovvero emorragie come ictus e ischemie.

Speranza, in corso valutazione Cts su vaccino AstraZeneca

“Proprio in queste ore c’è una discussione in corso al Comitato tecnico scientifico” . Lo ha detto al question time al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza ricordando l’iter di approvazione del vaccino AstraZeneca anche in sede europea. “Il 7 aprile 2021 il ministero della Salute ha raccomandato l’uso preferenziale nelle persone di età superiore a 60 anni. Successivamente a fine aprile l’Ema ha concluso un’ulteriore valutazione, il cui esito ha dimostrato che i benefici aumentano con l’aumentare dell’età e della circolazione del virus. Queste valutazioni saranno tenute in conto nel prossimo parere del Cts – ha affermato Speranza – ma tengo a ricordare che tutti i vaccini autorizzati da Ema e Aifa sono sicuri ed efficaci”.

L’infettivologo Bassetti: “Si smetta di usare Astrazeneca invece che limitarlo ad alcune età”

“Sul vaccino Astrazeneca e in generali sui vaccini a vettore virale serve una posizione chiara e definitiva di Aifa e del Cts. Si decida da domani se il vaccino Astrazeneca non si deve più usare e ci si attrezzi per fare solo vaccini a mRna. Non serve limitarlo ad alcune età, a questo punto andrebbe stoppato in tutte le età chiedendo scusa agli italiani per la comunicazione errata e antiscientifica su questo vaccino. Si punti quindi unicamente sui vaccini di Pfizer, Moderna e poi su CureVac. Ma deve essere una scelta politica”. Lo ribadisce su Facebook Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino. “L’opinione pubblica è inferocita sul vaccino Astrazeneca, le istituzioni non possono lasciare da soli i medici e le Regioni a difenderli”, aggiunge. “I dati scientifici inglesi ed Ema ci dicono che il vaccino di Astrazeneca si può usare in tutte le età. Basta con il balletto delle comunicazioni e delle raccomandazioni che hanno cambiato le fasce d’età per questo vaccino, con errori enormi di comunicazione sia dell’Agenzia del farmaco che del ministero della Salute”, conclude Bassetti.