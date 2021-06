Il 24 giugno l’ultima Superluna del 2021: l’evento in diretta con il Gruppo Astrofili Palidoro

Naso all’insù giovedì 24 giugno per l’ultima Superluna del 2021. La Superluna della fragola (il nome dato alla Luna piena di giugno dai nativi americani) sarà completamente piena solo per un momento giovedì – alle 18:40 UTC – ma all’osservatore apparirà piena pochi giorni prima e dopo.

Per tale occasione, alle ore 22.30 del 24 giugno, sarà possibile collegarsi alla pagina Facebook del Gruppo Astrofili Palidoro per poter ammirare il nostro satellite attraverso i telescopi dell’associazione direttamente dal proprio PC. Dunque preziosissima occasione di condivisione e osservazione astronomica da non perdere collegandosi al seguente link: https://www.facebook.com/astrofilipalidoro