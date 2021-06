Diversi incendi in Sardegna: fiamme lambiscono le case ad Arbus, mezzi aerei in azione

Anche oggi la Sardegna è stata colpita da diversi incendi, alcuni anche di vaste dimensioni. In quattro casi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei. Il primo rogo e’ scoppiato in localita’ Broccetta a Pula. Sul posto, accanto agli uomini del Corpo forestale, ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile, e’ intervenuto un elicottero. Sempre un mezzo aereo ha operato per domare le fiamme divampate in localita’ Su Rizzolu a Ozieri.

E’ stato necessario l’intervento di due elicotteri della flotta regionale per bloccare il rogo scoppiato ad Arbus, sul colle Cuccureddu e lungo il versante Molifa’. Le fiamme si sono avvicinate alle case. Corpo forestale, vigili del fuoco, personale della protezione civile nel giro di un paio d’ore sono riusciti a domare il rogo.

Un altro incendio è scoppiato in localita’ Sabba e sa pedra a Golfo Aranci. In azione ci sono un elicottero e un Canadair che lanciano bombe d’acqua sul fronte del fuoco.