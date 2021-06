“Divinacommedia”: ecco l’asteroide dedicato al capolavoro di Dante Alighieri, accolta la proposta dell’astrofisico Gianluca Masi

Da qualche giorno orbita ufficialmente attorno al Sole un asteroide davvero speciale, che celebra una delle icone dell’immenso patrimonio culturale italiano: l’International Astronomical Union (IAU) ha appena assegnato ufficialmente all’asteroide (65487) 2003 CD20 il nome “Divinacommedia”, su proposta dell’astrofisico Gianluca Masi, Responsabile Scientifico del progetto Virtual Telescope e Coordinatore per l’Italia di Asteroid Day, che ha co-scoperto il corpo celeste nel febbraio 2003.

“Una denominazione che vuole celebrare il capolavoro universale di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte”, ha commentato Masi, “un’opera che include molte delle più raffinate conoscenze astronomiche al tempo del Sommo Poeta, i cui riferimenti al cosmo sono protagonisti in alcuni dei versi più alti della Commedia”.

Proprio quelle considerazioni sono alla base della proposta che Masi ha sottoposto al Working Group for Small Bodies Nomenclature dell’IAU, che l’ha approvata, rendendola pubblica lo scorso 16 giugno. Da quel momento il nome “Divinacommedia” è entrato ufficialmente nella nomenclatura astronomica. “Ho sempre amato il capolavoro dell’Alighieri e ammirato la costante presenza del tema celeste in tutte le sue opere; sono particolarmente felice e grato al Gruppo di Lavoro della IAU per aver accolto la mia richiesta”, ha dichiarato l’astrofisico Masi.

L’asteroide (65487) 2003 CD20 è stato scoperto la notte del 9 febbraio 2003, mentre Masi si trovava in Cile, con il collega René Michelsen. 2003 CD20 è stato subito notato da Masi in alcune immagini ottenute per misurare la posizione di un altro asteroide, quest’ultimo di tipo near-Earth. “L’intruso” risultava nuovo, ricevendo così dal Minor Planet Center la designazione provvisoria 2003 CD20. Qualche anno dopo, raggiunta una buona conoscenza della sua orbita attorno al Sole, ha ottenuto un numero definitivo, pronto a ricevere un nome. Ora è arrivato e con quel nome verrà indicato in tutti gli archivi, le banche dati e gli atlanti astronomici.

“Divinacommedia” si trova mediamente a 381 milioni di km dal Sole, nella Fascia degli Asteroidi, impiegando quasi esattamente 4 anni per completare un’orbita attorno alla Stella del giorno, si spiega sul sito ufficiale del Virtual Telescope. Ha un diametro stimato di circa 3 km e impiega quasi tre ore e mezza per ruotare su se stesso.

L’assegnazione del nome “Divinacommedia” a 2003 CD20 coincide con l’edizione 2021 di Asteroid Day, giornata internazionale degli asteroidi lanciata nel 2015 e dal 2016 giornata ufficiale delle Nazioni Unite: si celebra ogni 30 giugno, data corrispondente all’anniversario del più grande impatto di un asteroide sulla Terra nella storia documentata, l’evento di Tunguska, in Siberia, avvenuto il 30 giugno 1908. “Condividere questa denominazione in occasione di Asteroid Day è particolarmente emozionante: ciò sottolinea come gli asteroidi, oltre al loro straordinario significato scientifico, abbiano un grande valore culturale”, ha concluso Masi, Coordinatore per l’Italia di Asteroid Day.

L’asteroide (65487) Divinacommedia verrà presentato da Gianluca Masi domani 30 giugno, nell’ambito dell’evento “Divinacommedia” e “Dante”: viaggio tra gli asteroidi con il Sommo Poeta”, parte dell’iniziativa Asteroid Day Italia. Sarà possibile partecipare alla diretta streaming a partire dalle ore 19, attraverso il sito del Virtual Telescope Project.