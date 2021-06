Incredibile in Sicilia, due cinghiali nuotano al largo della costa: il VIDEO virale

“Da lontano pensavo fosse una pinna di squalo e quindi mi sono avvicinato con l’intenzione di fare un video. Ma poi ho capito che non erano squali, ma cinghiali”. È l’incredibile racconto di un pescatore che ha filmato una scena alquanto bizzarra al largo della Sicilia: in zona Pachino, in provincia di Siracusa, a circa 5 miglia dalla costa, ha avvistato due cinghiali nuotare in mare, in direzione Marzamemi. Le insolite immagini nel video in fondo all’articolo.

L’uomo ha scortato i due animali per oltre un’ora fino a due passi dalla spiaggia di San Lorenzo. Uno dei due è riuscito ad arrivare a riva ed è stato salvato. La Capitaneria di Porto e il corpo forestale hanno avviato le ricerche dell’altro cinghiale disperso in mare, di cui al momento non si hanno notizie.

Ad incuriosire ancora di più, il fatto che non ci sono animali simili nella zona. “Mai vista questa cosa, non è normale, questi vengono dall’Africa”, afferma divertito il pescatore.