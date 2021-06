Nuovi pannelli solari sulla ISS: in arrivo 2 passeggiate spaziali per Thomas Pesquet e Shane Kimbrough

Due passeggiate spaziali in programma per l’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet e l’astronauta della NASA Shane Kimbrough che si stanno preparando per uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale e potenziare l’alimentazione della ISS.

Le attività extraveicolari (EVA) di mercoledì 16 giugno e domenica 20 giugno, vedranno il duo aggiungere nuovi elementi ai pannelli solari della Stazione Spaziale.

Entrambe le passeggiate spaziali possono essere seguite in diretta dalle 12:30 ora italiana in entrambi i giorni con la web television dell’ESA che trasmette la copertura della NASA. Domenica la web tv dell’ESA trasmetterà la copertura della NASA sul canale uno, con il commento francese sul canale due.

Le EVA dovrebbero iniziare intorno alle 14 ora italiana quando la coppia dovrebbe uscire dalla camera di equilibrio del modulo Quest per iniziare il lavoro all’esterno.

Dalle tute ai pannelli solari

Thomas Pesquet indosserà una tuta spaziale con strisce rosse, mentre Shane Kimbrough indosserà una tuta senza strisce.

Il duo sarà supportato dagli astronauti della NASA Megan McArthur e Mark Vande Hei all’interno della Stazione Spaziale, che li aiuteranno a entrare e uscire dalle tute spaziali e a utilizzare il braccio robotico lungo 17 metri che posizionerà Thomas e Shane dove dovranno operare.

Durante queste passeggiate spaziali, Thomas e Shane installeranno i primi due dei sei nuovi pannelli solari: soprannominati ISS Roll-Out Solar Array (iROSA), sono arrivati ​​alla Stazione durante la missione di rifornimento SpaceX CRS-22 e sono stati spostati in posizione da un braccio robotico il 10 giugno.

Gli attuali pannelli solari funzionano bene ma stanno raggiungendo la fine della loro durata di 15 anni.

La prima coppia di pannelli solari originali della Stazione Spaziale è in uso dal 2000 e alimenta la stazione da oltre 20 anni. I nuovi pannelli solari non sostituiranno quelli attuali, ma saranno posizionati davanti a 6 degli attuali pannelli, aumentando la potenza totale disponibile della Stazione da 160 kilowatt a un massimo di 215 kilowatt.

Lo stesso design dell’array solare sarà utilizzato per alimentare gli elementi del Lunar Gateway, una nuova Stazione Spaziale in orbita cislunare che sarà lanciata dai partner della Stazione Spaziale Internazionale.

Shane e Thomas

Shane Kimbrough e Thomas Pesquet sono astronauti esperti e hanno già condotto due passeggiate nello Spazio insieme.

Hanno eseguito un’EVA nel 2017 durante la missione Proxima di Thomas, quando hanno potenziato le batterie della Stazione Spaziale, lubrificato il Canadarm-2 e operato nell’area di attracco sul Nodo-2 per l’International Docking Adpater-3, dove il Cargo Dragon SpaceX che ha portato i nuovi pannelli solari è agganciato in questo momento.

Ciascuna delle prossime passeggiate spaziali dovrebbe durare fino a 7 ore.