Eclissi solare, dall’Anello di fuoco al “morso” della Luna: le spettacolari immagini dall’Italia e Mondo [FOTO]

Nella prima eclissi solare dell’anno, oggi la Luna ha bloccato quasi completamente il Sole, lasciando visibile solo un “Anello di fuoco“.

Gli osservatori hanno potuto ammirare lo spettacolo in un’area ristretta, in alcune parti del Canada, della Groenlandia e della Russia settentrionale. Tuttavia, un’eclissi solare parziale – quando la Luna “dà un morso” circolare dal Sole – è stata visibile in più aree dell’emisfero settentrionale, comprese parti degli Stati Uniti orientali e dell’Alaska settentrionale, gran parte del Canada e parti del Caraibi, Europa (Italia inclusa), Asia e Africa settentrionale.

Le eclissi solari si verificano quando la Luna si sposta tra la Terra e il Sole, bloccando parte o quasi tutta la luce solare. Durante un’eclissi anulare, la Luna è abbastanza lontana dalla Terra da essere troppo piccola per bloccare l’intero Sole: mentre il satellite passa davanti alla stella, i bordi esterni del Sole rimangono visibili dalla Terra, come un anello.