Edificio crollato a Miami: almeno un morto, 51 persone risultano disperse [FOTO]

51 persone risultano al momento disperse in seguito al crollo parziale di un edificio di 12 piani sul lungomare di Surfside, vicino a Miami, in Florida. Il commissario della contea di Miami, Sally Heyman, ha dichiarato alla CNN che non e’ ancora chiaro se tutte le 51 persone fossero nell’edificio quando e’ crollato. “Stiamo ancora aspettando e la speranza c’e’ ancora, ma purtroppo sta scemando“, ha detto, aggiungendo che circa 40 persone sono state evacuate.

Secondo quanto riferito alla stampa dall’assistente capo dei Vigili del Fuoco di Miami, Ray Jadallah, a crollare sono stati circa 55 appartamenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I Vigili del Fuoco hanno usato le scale per salvare alcuni inquilini che si erano riversati sui balconi nella parte ancora in piedi della torre. Finora il bilancio fornito dalle autorita’ parla di un morto e dieci feriti, di cui tre gravi in condizioni critiche.

Costruito nel 1981 a circa cinque miglia a nord di Miami Beach, l’edificio e’ noto come Champlain Towers ed ospita oltre 100 unita’ condominiali. Le cause del crollo, avvenuto nelle prime ore di oggi, non sono ancora note.