Torino torna capitale della tecnologia: Elon Musk sarà l’ospite speciale di Italian Tech Week

Dopo un anno di eventi virtuali, il palco dell’Italian Tech Week si riaccende per una nuova edizione che si terrà il 23 e il 24 settembre a Torino.

La 2ª edizione della più grande conferenza italiana sulla tecnologia riunirà startupper di successo, fondi di Venture Capital e professionisti della scena tech internazionale alle Officine Grandi Riparazioni – Ogr.

ITW 2021 avrà come special guest l’imprenditore visionario Elon Musk, che si confronterà con John Elkann (presidente e ceo di Exor e presidente di Ferrari e di Stellantis) sul tema della tecnologia e del suo impatto sul nostro futuro.

L’obiettivo dell’evento è quello di riunire le menti più brillanti della scena tech internazionale per ispirare chiunque creda in un futuro in cui la tecnologia e l’innovazione possano espandere le possibilità umane.

Nel 1° giorno saliranno sul palco speaker provenienti da tutto il mondo per parlare della scena tech internazionale, con focus sull’ecosistema italiano. Il 2° giorno, dopo una panoramica sulle principali tendenze di corporate innovation, ci saranno eventi dedicati a trend tecnologici emergenti e sessioni di approfondimento sul futuro di specifici settori.