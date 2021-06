Etna in eruzione, fontane di lava altissime: le incredibili foto da Reggio Calabria

Si intensifica l’eruzione dell’Etna nella notte: il cratere di Sud-Est è in grande forma e sta determinando altissime fontane di lava che “esplodono” per diverse centinaia di metri sulla superficie dello stesso cratere. L’attività eruttiva è ben visibile anche a grande distanza, come da Reggio Calabria da dove arrivano le fotografie nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Intanto nel versante meridionale del vulcano, dal Rifugio Sapienza fino ai sobborghi di Catania, è in atto una fitta pioggia di cenere e lapilli.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’attività dell’Etna in diretta: