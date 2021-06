Etna, violentissima eruzione in corso: enorme nube di cenere sul catanese, webcam impressionanti – LIVE

L’Etna è di nuovo in eruzione: un violento parossismo sta interessando il Cratere di Sud-Est del vulcano siciliano, con enormi fontane di lava che alimentano la solita colata lavica attiva ad ogni evento parossistico negli ultimi mesi. Il tremore vulcanico è in forte aumento. Una nube di cenere e materiale vulcanico si è alzata per svariati chilometri sulla Sicilia orientale, e si muove spinta dai venti verso la costa jonica del catanese. Spettacolari le immagini in diretta.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’attività dell’Etna in diretta: