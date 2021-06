“Fiumi, le arterie della vita sulla Terra”: il libro di Guido Caroselli è un affascinante viaggio nell’universo dei corsi d’acqua della Terra

Guido Caroselli, noto meteorologo che per oltre 30 anni ha condotto “Che tempo fa” su Rai 1, ha scritto il libro pubblicato dal Sole 24 Ore “Fiumi. Le arterie della vita sulla Terra”. Il volume, di 272 pagine (14,90€), affronta un viaggio mozzafiato alla scoperta di tutti i segreti dei fiumi italiani, europei e mondiali: quali sono i più lunghi, quali sono i più larghi, quali sono i più profondi, quali hanno il maggior bacino idrografico, quando e come è cambiato il loro percorso, quali sono state le più grandi catastrofi che hanno segnato la storia dell’umanità. E ancora, quali sono le vere sorgenti del Nilo e del Rio delle Amazzoni, su cui esploratori, geografi, viaggiatori ma anche autorità pubbliche e studiosi, ricercatori e scienziati si interrogano ancora oggi?

Il libro di Guido Caroselli è un bellissimo viaggio nell’universo dei corsi d’acqua, lungo 8 capitoli che partono dalla storia delle civiltà fluviali e finiscono con i fiumi nell’arte. La particolarità più apprezzata del testo è che non si limita esclusivamente ad una mera analisi tecnica, geografica e meteorologica, dei fiumi e della loro fondamentale funzione naturalistica e biologica all’interno dei meccanismi vitali del nostro pianeta, ma l’autore spazia dall’ingegneria fluviale con focus molto particolareggiati su ponti e dighe, le principali infrastrutture sui fiumi, all’economia, i trasporti, lo sviluppo e il turismo fluviale, concludendo appunto con un capitolo dedicato ai fiumi come ispiratori dell’arte, dalle sculture alle pitture e dalle fotografie a poesie e citazioni letterarie.

In un libro assolutamente attuale sui temi più importanti dei nostri tempi, dall’incremento demografico alla necessità di indirizzare lo sviluppo sul presupposto di un’energia pulita, il viaggio nell’universo dei fiumi è inserito in un contesto molto più ampio che non si può ignorare rispetto al ruolo fondamentale che hanno in ogni continente della Terra.

E una volta letto questo libro, non potremo che amarli ancora di più i nostri fiumi perché saremo più consapevoli della loro importanza strategica per la nostra vita di tutti i giorni.