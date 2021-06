Florida, crolla un grande condominio sul lungomare di Surfside: si scava tra le macerie [FOTO E VIDEO]

Un grande condominio sul lungomare di Surfside, in Florida, è parzialmente crollato. Sono immediatamente partiti i soccorsi e si cerca tra le macerie, benché non sia ancora noto se vi siano persone rimaste bloccate. 80 soccorritori del Miami-Dade Fire Rescue si sono precipitati sul posto, nella città a nord di Miami Beach, dopo le 2 del mattino, come ha spiegato la stessa agenzia su Twitter, unendosi ai primi soccorritori di diverse altre agenzie.

Non è chiaro se qualcuno vivesse nella sezione interessata dell’edificio o sia rimasto ferito nel crollo. Il team intervenuto sul posto è “addestrato nel trattamento e nella rimozione delle vittime intrappolate in spazi complessi o confinati“, spiega ancora l’agenzia. I vigili del fuoco hanno usato le scale per salvare alcuni inquilini che si erano riversati sui balconi nella parte ancora in piedi della torre.

Le foto della scena suggeriscono che un’intera sezione sia crollata nella torre, alta almeno 12 piani, lasciando un enorme mucchio di macerie di cemento e balconi tagliati a metà. L’edificio, chiamato Champlain Towers South, è stato costruito nei primi anni ’80 come parte di una serie di condomini di 12 piani lungo la spiaggia, secondo quanto riportato all’epoca dal Miami Herald. Diverse unità nell’edificio, come si legge oggi sul Washington Post, sono in vendita con un prezzo richiesto di 600.000 dollari e oltre.

Aggiornamento

Almeno una persona sarebbe morta a seguito del crollo parziale della torre condominiale di 12 piani avvenuto questa mattina nella cittadina di Surfside, sobborgo di Miami. Lo scrive il Washington Post (Wp) che riporta anche dieci persone ferite. Sono 100 gli appartamenti nella struttura. Una parte del palazzo di fronte alla spiaggia è crollata, lasciando un cumulo di macerie.