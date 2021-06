Forti piogge monsoniche in Nepal e Bhutan: almeno 12 morti e numerosi dispersi

A causa delle forti piogge monsoniche che hanno provocato frane e gravi danni, oltre 10 persone sono morte e numerose altre sono ritenute disperse in Nepal e Bhutan.

In Bhutan un accampamento sulle montagne a nord della capitale Thimphu è stato spazzato via della pioggia, provocando 10 vittime e 5 feriti.

In Nepal, nel distretto di Sindhupalchok, vicino alla capitale Kathmandu, sono stati recuperati oggi i corpi di due operai cinesi oltre 100 km dal luogo in cui erano stati sorpresi dall’esondazione del fiume Melamchi. Altre 13 persone sono considerate disperse.