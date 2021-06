Funivia del Mottarone: la cabina s’impenna e torna indietro, il VIDEO shock dell’incidente

Immagini esclusive e scioccanti, quelle diffuse dal Tg3: riprendono i drammatici momenti dell’incidente alla Funivia del Mottarone lo scorso 23 maggio, in cui sono morte 14 persone. Il video, registrato dai carabinieri riprendendo un monitor, è agli atti dell’inchiesta.

Nel filmato si vede chiaramente la cabina mentre si avvicina lentamente alla stazione di arrivo: a bordo 15 persone tra cui il piccolo Eitan (l’unico sopravvissuto), il padre e due donne.

All’improvviso la cabina impenna, scivola all’indietro, fino al salto nel vuoto con l’impatto a terra non visibile perché avviene dietro al rilievo. In seguito si vede l’addetto che attende l’arrivo della cabina alzare per un attimo la testa, come a guardare qualcosa che non va: poi la fune si spezza, la cabina precipita e l’uomo corre a chiamare i soccorsi, ma ormai non c’è più nulla da fare.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell’inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021