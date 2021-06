Gallette di farro ritirate dal mercato: pericolo per la salute dei consumatori [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per gallette di farro a marchio ALBALUNA, con particolare riferimento al lotto di produzione n° 31 10 21, prodotto da Sella Food Srls di Vicenza. La data di scadenza di prodotto, venduto in unità di peso da 120 grammi, è indicato in 31 ottobre 2021. Il motivo del richiamo è dovuto al fatto che in etichetta è riportata la voce ‘senza glutine’, ma il prodotto contiene glutine. Nelle avvertenze si legge: “Non adatto ai celiaci. Si prega di non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita”.