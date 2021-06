Glifosato e bisfenolo F nella senape: lo studio che analizza il contenuto di diversi marchi di salsa

Per i tedeschi la senape va con il bratwurst come la maionese con le patatine fritte. Oekotest, specializzato nei test sulla qualità degli alimenti, ha sottoposto ad ‘esame’ otto diversi tipi di senape, ottenendo valutazioni per lo più positive, ma scoprendo allo stesso tempo che le salse contengono residui dell’erbicida glifosato.

Per la prima volta i prodotti sono stati presi in esame per la sostanza bisfenolo F, contenuto da un ingrediente che si trova naturalmente nei semi di senape gialla. Ciò che è merso è che la senape non sia perlopiù contaminata da residui nocivi.

Glifosato in metà delle mostarde controllate

Quanto emerso dai test dimostra che la maggior parte dei tipi di senape contiene residui di glifosato. È un erbicida ampiamente utilizzato contro le erbe infestanti nell’agricoltura convenzionale. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) classifica il glifosato come “probabilmente cancerogeno per l’uomo“. Altre autorità come l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) non vedono alcun sospetto di cancro. È vero che i livelli riscontrati sono più che altro tracce, ma secondo i ricercatori la sicurezza dovrebbe implicare l’assenza totale di glifosato negli alimenti .

Ecco come hanno reagito i produttori ai risultati dei test

“Un produttore del marchio del distributore e l’azienda Bautz’ner Senf & Feinkost ci hanno informato che il glifosato era solo nella loro senape perché era già onnipresente nell’ambiente. A nostro avviso, questo non spiega i valori stabiliti” , scrivono i ricercatori.

I due produttori hanno anche affermato che la pianta di senape si estinguerebbe a causa dell’erbicida totale glifosato, motivo per cui il suo uso non è comune. Ma questa è esattamente una possibile applicazione del glifosato: gli agricoltori possono usarlo per irrorare le piante prima del raccolto al fine di controllare la maturazione e il tempo di raccolta.

Anche una sostanza ormonale attiva contenuta nelle senape

Il bisfenolo F, invece, è una sostanza problematica poco conosciuta . Può essere rilevato in tutte le senapi del test. Il bisfenolo F ha una struttura chimica simile al bisfenolo A ormonalmente attivo, che si trova, ad esempio, nel rivestimento interno delle lattine per alimenti. Le prime indicazioni suggeriscono che il bisfenolo F ha anche un effetto sul sistema endocrino.

Nella senape, invece, la sostanza non deriva dall’imballaggio, ma è probabilmente formata nel processo di fabbricazione da un ingrediente contenuto naturalmente nei semi di senape gialla. I livelli di tracce trovati nella maggior parte dei prodotti non sono problematici . Tuttavia, precisano gli autori dello studio, “critichiamo il contenuto del Kania Delikatess Senf Mittelschar f di Lidl come “aumentato”. Non esistono valori limite legali per il bisfenolo F”.

In termini di gusto, tutte le senapi convincono nel test

Nel test sensoriale, tutti i prodotti hanno ricevuto il massimo dei voti. Gli esaminatori non hanno riscontrato voti mancanti o deviazioni . Tuttavia, hanno tutti un sapore leggermente diverso. Particolarmente positivi sono stati i campioni con note di senape fresca, che ricordano il rafano e danno un tocco in più alla senape.

Altri hanno un sapore leggermente dolce o simile alle erbe. Ci sono anche differenze di nitidezza: lo spettro varia da leggermente a molto nitido. Secondo gli esperti, questo è normale per la senape mediamente piccante ed è una questione di gusti.