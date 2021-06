Gran caldo nel Salento: disagi per black-out elettrici

Problemi alla rete elettrica si stanno registrando da ieri in alcuni Comuni del Salento, probabilmente a causa delle alte temperature: a Castrignano del Capo, ad esempio, la corrente elettrica è mancata dalle ore 16 alla mezzanotte a causa di un cavo dell’alta tensione bruciato da un sovraccarico della rete elettrica. Il guasto è stato riparato e la zona è stata nuovamente alimentata.

Disagi anche a Lecce, dove i tecnici di E-Distribuzione stanno intervenendo per un guasto registrato sulle linee interrate di media tensione: in via provvisoria, i tecnici stanno predisponendo delle linee di servizio per rialimentare la clientela. Al momento sarebbero 400 le utenze interessate.