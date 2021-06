Meteo, gravi alluvioni in Crimea: centinaia di case allagate, centro città e ospedale senza elettricità a Kerč’ – FOTO

Oltre 200 case sono state allagate a Kerč‘, in Crimea a seguito di forti piogge (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’ospedale e il centro città sono rimasti senza energia elettrica. Secondo le autorità della città, nelle operazioni di salvataggio sono stati impiegati oltre 10 mezzi di grandi dimensioni e 6 barche. È stato allestito un centro temporaneo per i residenti rimasti senza casa.

5 comuni sono stati colpiti dal disastro, che ha provocato, tra le altre cose, anche l’interruzione della fornitura di gas. Circa 20mila abitanti dell’area sono rimasti senza acqua potabile.

Il dipartimento regionale del Ministero delle Emergenze russo aveva emesso un’allerta per tempesta in Crimea a causa di condizioni meteo avverse. Le forti piogge sono state causate da un ciclone e dall’intensificarsi del vento da nord-ovest. Il capo del centro idrometeorologico della Crimea Tatyana Lyubetskaya ha dichiarato che sono caduti 82mm di pioggia a Kerch, 88mm a Belogorsk, 43mm a Mysovoe e 28mm a Simferopol.