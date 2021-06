Meteo, il caldo africano infuoca l’Italia: punte di +45°C in Sicilia, +43°C in Calabria, +40°C in Puglia. Le temperature massime di oggi

Tra oggi e domani si realizza la fase più ardente legata all’ondata di caldo africano in atto sull’Italia. Le aree dove essa si esprimerà con maggiore enfasi rimangono quelle centro-meridionali, in particolare i settori del Sud peninsulare e la Sicilia. Temporali anche forti colpiscono Alpi e Prealpi centro-occidentali a causa di infiltrazioni di aria umida.

Oggi, raggiunte punte fino a +45°C in Sicilia, +42°C in Calabria e +40°C in Puglia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 23 giugno 2021, in alcune località italiane: