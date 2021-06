Il caldo e gli incendi assediano la Calabria: in fiamme arbusti e macchia mediterranea

Da giorni il caldo intenso sta stringendo nella sua morsa la Calabria, così come gran parte del Sud Italia, con la colonnina di mercurio che in alcune località ha superato i +40°C: le alte temperature e il vento stanno alimentando roghi in numerose località della regione.

Un incendio è divampato a Montebello Jonico, in contrada Molaro: i vigili del fuoco, intervenuti con 20 uomini e 10 automezzi, hanno lottato contro le fiamme per almeno 12 ore, fino alla serata di ieri. Sul posto anche due Canadair. I pompieri sono intervenuti per proteggere alcune abitazioni e hanno soccorso un 50enne rimasto ustionato nel proprio uliveto, mentre era intento a spegnere alcuni focolai.

A Catanzaro è divampato un incendio in località Caposuvero di Gizzeria: le fiamme hanno lambito la corsia sud dell’autostrada A2 del Mediterraneo e la SS18 senza però creare disagi al transito.

Un altro vasto rogo è stato segnalato sul litorale ionico catanzarese: in fiamme arbusti e macchia mediterranea sul costone di montagna delle località di Caminia e Santa Maria del Mare Torrazzo nel Comune di Staletti.