Il ghiacciaio Pine Island si sta squarciando: la sua rottura potrebbe liberare trilioni di tonnellate di ghiacci antartici [VIDEO]

Per decenni, la piattaforma di ghiaccio che aiuta a trattenere uno dei ghiacciai più veloci dell’Antartide si è gradualmente assottigliata. L’analisi delle immagini satellitari rivela un processo più drammatico negli ultimi anni: dal 2017 al 2020, grandi iceberg sul bordo della piattaforma di ghiaccio si sono staccati e il ghiacciaio ha accelerato.

Poiché le piattaforme di ghiaccio galleggianti aiutano a trattenere la massa più grande del ghiacciaio, la recente accelerazione dovuta all’indebolimento del bordo potrebbe accorciare la linea temporale per l’eventuale collasso del ghiacciaio di Pine Island in mare. A questa conclusione è giunto uno studio dei ricercatori dell’Università di Washington e del British Antarctic Survey, pubblicato l’11 giugno sulla rivista ad accesso libero Science Advances .

“Potremmo non avere il lusso di aspettare lenti cambiamenti su Pine Island; le cose potrebbero effettivamente andare molto più velocemente del previsto“, ha detto l’autore principale Ian Joughin, un glaciologo presso l’UW Applied Physics Laboratory. “I processi che avevamo studiato in questa regione stavano portando a un collasso irreversibile, ma a un ritmo abbastanza misurato. Le cose potrebbero essere molto più brusche se perdiamo il resto di quella piattaforma di ghiaccio”.

Il ghiacciaio di Pine Island contiene circa 180 trilioni di tonnellate di ghiaccio, equivalenti a 0,5 metri, o 1,6 piedi, dell’innalzamento globale del livello del mare. È già responsabile di gran parte del contributo dell’Antartide all’innalzamento del livello del mare, causando circa un sesto di millimetro di innalzamento del livello del mare ogni anno, o circa due terzi di pollice per secolo, un tasso che dovrebbe aumentare. Se esso e il vicino ghiacciaio Thwaites accelerassero e fluissero completamente nell’oceano, liberando la loro presa sulla più grande calotta glaciale dell’Antartide occidentale, i mari globali potrebbero alzarsi di diversi metri nei prossimi secoli.

Questi ghiacciai hanno attirato l’attenzione negli ultimi decenni poiché le loro piattaforme di ghiaccio si sono assottigliate dato che le correnti oceaniche più calde hanno sciolto la parte inferiore del ghiaccio. Dagli anni ’90 al 2009, il movimento del ghiacciaio di Pine Island verso il mare è accelerato da 2,5 chilometri all’anno a 4 chilometri all’anno (da 1,5 miglia all’anno a 2,5 miglia all’anno). La velocità del ghiacciaio si è poi stabilizzata per quasi un decennio. I risultati mostrano che quello che è successo più di recente è un processo diverso, ha detto Joughin, legato alle forze interne sul ghiacciaio.

Dal 2017 al 2020, la piattaforma di ghiaccio di Pine Island ha perso un quinto della sua area in alcune interruzioni drammatiche catturate dai satelliti Copernicus Sentinel-1, gestiti dall’Agenzia spaziale europea per conto dell’Unione europea. I ricercatori hanno analizzato le immagini da gennaio 2015 a marzo 2020 e hanno scoperto che i recenti cambiamenti sulla piattaforma di ghiaccio non sono stati causati da processi direttamente correlati allo scioglimento degli oceani. “Sembra che la piattaforma di ghiaccio si stia lacerando a causa dell’accelerazione del ghiacciaio negli ultimi dieci o due anni”, ha detto Joughin.

Due punti sulla superficie del ghiacciaio che sono stati analizzati nel documento sono accelerati del 12% tra il 2017 e il 2020. Gli autori hanno utilizzato un modello di flusso di ghiaccio sviluppato presso l’UW per confermare che la perdita della piattaforma di ghiaccio ha causato l’accelerazione osservata. “I recenti cambiamenti di velocità non sono dovuti all’assottigliamento dovuto allo scioglimento; sono invece dovuti alla perdita della parte esterna della piattaforma di ghiaccio”, ha detto Joughin. “L’accelerazione del ghiacciaio non è catastrofica a questo punto. Ma se il resto di quella piattaforma di ghiaccio si rompe e se ne va, allora questo ghiacciaio potrebbe accelerare parecchio”.

Non è chiaro se continuerà a sgretolarsi. Altri fattori, come la pendenza del terreno sotto il bordo sfuggente del ghiacciaio, entreranno in gioco, ha detto Joughin. Ma i risultati cambiano la cronologia di quando la piattaforma di ghiaccio di Pine Island potrebbe scomparire e la velocità con cui il ghiacciaio potrebbe muoversi, aumentando il suo contributo all’innalzamento dei mari. “La perdita della piattaforma di ghiaccio di Pine Island ora sembra che potrebbe verificarsi nel prossimo decennio o due, al contrario del cambiamento del sottosuolo causato dallo scioglimento che si verificherà per oltre 100 anni“, ha detto il coautore Pierre Dutrieux, un fisico oceanico. al British Antarctic Survey. “Quindi è un cambiamento potenzialmente molto più rapido e brusco”.

La piattaforma di ghiaccio di Pine Island è importante perché aiuta a trattenere questo ghiacciaio relativamente instabile dell’Antartico occidentale, così come i contrafforti curvi della cattedrale di Notre Dame sostengono la messa della cattedrale. Una volta rimossi questi contrafforti, il lento ghiacciaio può scorrere più rapidamente verso il basso verso l’oceano, contribuendo all’innalzamento dei mari.

“Le registrazioni dei sedimenti davanti e sotto la piattaforma di ghiaccio di Pine Island indicano che il fronte del ghiacciaio è rimasto relativamente stabile per alcune migliaia di anni“, ha detto Dutrieux. “L’avanzata regolare e le rotture sono avvenute approssimativamente nella stessa posizione fino al 2017, per poi peggiorare successivamente ogni anno fino al 2020”.