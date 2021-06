Il governo degli Stati Uniti si prepara a pubblicare un rapporto storico sugli UFO: esistono? Sono stati avvistati?

C’è grande attesa per il rapporto declassificato del Pentagono sugli Ufo, che potrebbe arrivare a breve e fare finalmente luce su un fenomeno, quello degli oggetti volanti non identificati, che affascina milioni di persone in tutto il mondo. Al di là delle storie, degli avvistamenti e delle varie teorie sugli alieni, il governo americano non è mai uscito allo scoperto sugli Ufo. Il rapporto, secondo indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, dovrebbe presentare conclusioni vaghe, fra le quali il fatto che non ci sono prove che gli Ufo avvistati siano astronavi di alieni ma allo stesso tempo non si può neanche escluderlo.

Il governo degli Stati Uniti, un tempo apertamente sprezzante nei confronti degli avvistamenti UFO che per decenni hanno dato adito alle ipotesi più disparate nell’immaginario popolare, è pronto a pubblicare un ampio resoconto di ciò che definisce “fenomeni aerei non identificati”, basato prettamente sulle osservazioni dei piloti dell’esercito americano.

La comunità dell’intelligence statunitense, in collaborazione con il Pentagono, dovrebbe presentare nei prossimi giorni un rapporto al Congresso sull’argomento. Il Pentagono negli ultimi anni ha confermato l’autenticità di video di aviatori navali che mostrano velivoli enigmatici con velocità e manovrabilità superiori alle tecnologie aeronautiche note.

In vista del prossimo rapporto, i funzionari del Dipartimento della Difesa hanno dichiarato di prendere sul serio la questione eludendo le domande su eventuali potenziali origini extraterrestri. Il rapporto segna un punto di svolta per le forze armate statunitensi dopo decenni di osservazioni deviate, smascherate e screditate di oggetti volanti non identificati e “dischi volanti”.

“Prendiamo molto seriamente le segnalazioni di incursioni nel nostro spazio aereo – da parte di qualsiasi aereo, identificato o non identificato – e indaghiamo su ciascuno“, ha detto il portavoce del Pentagono Sue Gough. L’esperienza del tenente comandante in pensione della Marina degli Stati Uniti Alex Dietrich è un esempio calzante. Il pilota di caccia era tra i diversi aviatori della portaerei USS Nimitz coinvolti in un incontro del 2004 al largo della costa della California con aerei sconosciuti descritti come simili a grandi mentine per l’alito “Tic Tac”.

Dietrich ha ricordato in un’intervista a Reuters questa settimana che l’oggetto oblungo mancava di “qualsiasi superficie visibile di controllo del volo o mezzo di propulsione”, affermando inoltre di ritenere che l’episodio sia stato “analizzato in modo professionale e sobrio” dalla catena di comando militare dopo che lei e i suoi colleghi sono stati interrogati. Spera che il fatto che loro abbiano reso tutto pubblico possa convincere altri a fare lo stesso, se hanno affrontato circostanze simili, incoraggiandoli a “parlare, anche se non sanno cosa hanno visto”. “Sto cercando di renderla una cosa normale parlandone“, ha detto Dietrich.

Il New York Times ha riferito il 3 giugno che i funzionari dell’intelligence statunitense non hanno trovato prove che i fenomeni aerei non identificati (UAP) testimoniati dai piloti della Marina siano veicoli spaziali alieni, ma non possono spiegare i movimenti insoliti di questi oggetti e non possono escludere definitivamente spiegazioni extraterrestri.

Il Times, citando alti funzionari dell’amministrazione informati su una versione classificata del rapporto, ha affermato che i funzionari hanno scoperto che la stragrande maggioranza di oltre 120 incidenti UAP negli ultimi due decenni – molti osservati dal personale a bordo di aerei e navi da guerra della Marina degli Stati Uniti – non ha avuto origine da attività dell’esercito americano o altra tecnologia governativa avanzata.

Il termine “oggetti volanti non identificati” o UFO, a lungo associato alla nozione di astronave aliena, è stato sostituito nel linguaggio ufficiale del governo da “UAP“. Oltre all’incidente UAP 2004, altri del 2014 e del 2015 che si sono verificati al largo della costa orientale degli Stati Uniti sono stati confermati dalla Marina, con gli oggetti ritenuti “non identificati”.

Il rapporto, che sarà pubblicato dall’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale, includerà il lavoro di una task force guidata dalla Marina degli Stati Uniti istituita dal Pentagono nell’agosto 2020 per esaminare gli incidenti UAP. Il senatore statunitense Marco Rubio è stato determinante nel commissionare il rapporto, ordinato come parte della più ampia legislazione approvata lo scorso anno.

‘Piattini volanti’ della Grande Guerra

Il fascino del pubblico per gli UFO risale generalmente al 1947, quando il pilota di un piccolo aereo riferì di aver visto nove oggetti “simili a dischi volanti” che volavano a velocità supersonica vicino al Monte Rainier nello stato di Washington. Il suo resoconto ha dato origine a un titolo di giornale sui “dischi volanti” e ha preceduto un’ondata di avvistamenti statunitensi simili nei mesi successivi.

Nello stesso anno, i funzionari militari statunitensi dissero che il relitto recuperato vicino a Roswell, nel Nuovo Messico, non erano altro che i resti di un pallone meteorologico precipitato, sebbene le teorie su un’astronave aliena abbattuta e corpi recuperati di esseri extraterrestri siano rimaste nella tradizione degli UFO.

Reagendo a tali incidenti durante l’apice della Guerra Fredda, un comitato consultivo della CIA ha concluso che gli avvistamenti di UFO rappresentavano una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale. Così è iniziata la storia dello scetticismo ufficiale del governo nei confronti di tali rapporti, secondo Christopher Mellon, ex vice assistente segretario alla difesa per l’intelligence che ha sollecitato una maggiore trasparenza ufficiale sull’argomento.

Sebbene pubblicamente sprezzante nei confronti degli UFO, l’Air Force ha indagato e catalogato più di 12.000 avvistamenti nell’ambito del suo programma Project Blue Book, classificando 701 casi come “non identificati” prima che il progetto si concludesse nel 1969. L’Air Force in seguito ha affermato di non aver trovato alcuna indicazione di una sicurezza nazionale minacciata o prova di velivoli extraterrestri.

Secondo Mick West, scettico e ricercatore sugli UFO, i rischi convenzionali per la sicurezza nazionale posti da tali incidenti saranno probabilmente coperti nel prossimo rapporto. D’altra parte, ha aggiunto West, “le prove che gli UAP rappresentano qualcosa di straordinario – come l’antigravità, forse gli alieni – non sono arrivate ed è improbabile che lo siano“.