Maltempo, forti piogge all’alba in provincia di Reggio Calabria: tutti i dati pluviometrici

Forti piogge hanno colpito stamattina presto, all’alba, la provincia di Reggio Calabria, interessando anche l’area dello Stretto di Messina seppur in modo più debole rispetto alla fascia più settentrionale della provincia reggina. Sono caduti 38mm di pioggia al Passo della Limina, 35mm a Feroleto della Chiesa, 29mm a Canolo Nuovo, 25mm a Polistena, 23mm a Rosarno e Ardore Superiore, 20mm a Cittanova, 17mm a Locri, Bovalino e Antonimina, 11mm a Giffone, 7mm a Catona (Reggio Calabria Nord), 4mm a Gambarie d’Aspromonte, 3mm a Motta San Giovanni e Sant’Agata del Bianco, 2mm a Sinopoli e San Luca. Le temperature minime, sotto la pioggia, sono scese su valori più freschi (fino a +19°C lungo le coste, +15°C nelle zone interne di pianura, fino a +11/+12°C in alta collina) e adesso che è tornato a splendere il sole, la giornata prosegue in un contesto gradevole, piacevole, mite senza alcun eccesso di calore. Dopo le grandi piogge della scorsa settimana, queste precipitazioni sono assolutamente benefiche per l’agricoltura, la vegetazione e il contrasto ai rischi più grandi dell’estate mediterranea: la siccità e gli incendi.