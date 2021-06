Il Meteo in Lombardia: instabilità oggi e domani, possibile peggioramento all’orizzonte

“Il transito di una perturbazione Nordatlantica a nord dell’arco Alpino porta tra oggi e domani condizioni di instabilità: nuvolosità irregolare e probabili temporali sui rilievi; in pianura precipitazioni poco probabili e ancora soleggiato, ma con aumento della ventilazione e lieve calo delle temperature. Da giovedì correnti settentrionali via via più stabili in quota: temperature stazionarie o in aumento solo lieve, cielo poco nuvoloso, e qualche rovescio ancora possibile sui rilievi orientali. Possibile ma ancora incerto un peggioramento domenica, con precipitazioni diffuse anche in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani irregolarmente nuvoloso sui rilievi settentrionali, da poco nuvoloso a sereno altrove.

Precipitazioni: residue e isolate nelle prime ore su zone nord-occidentali; rovesci sparsi o locali temporali nelle ore pomeridiane su zone alpine e prealpine, altrove possibili ma poco probabili.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 18°C e 21°C, massime tra 30°C e 32°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente occidentali, con rinforzi da sud al pomeriggio sulla Bassa Pianura; in montagna deboli meridionali, tendenti a ruotare e rinforzare dai quadranti settentrionali nella giornata.