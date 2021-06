Il Meteo in Lombardia: instabilità sui rilievi, da domani temperature in graduale lieve calo

Da oggi pomeriggio “maggior instabilità sui rilievi. Molto caldo afoso con temperature in graduale lieve calo a partire da lunedì“: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso sulla Pianura con qualche addensamento fino al mattino sui settori di nordovest, su Alpi e Prealpi addensamenti specie nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: residui rovesci o temporali notturni su Alpi e Prealpi, in possibile ripresa in modo isolato nel nel pomeriggio/sera

Temperature: in lieve calo. In Pianura minime attorno a 21°C, massime attorno a 32°C

Zero termico: attorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili con qualche irregolare rinforzo, in montagna deboli o moderati meridionali