Il Meteo in Lombardia: tempo variabile, possibili locali temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi

“La Lombardia si trova ai margini di un flusso di aria molto calda proveniente dal Nord Africa, allo stesso tempo una depressione sull’Europa Occidentale apporta venti in quota più freschi e instabili. Ne consegue della variabilità con possibilità di locali rovesci e temporali, specie nel pomeriggio e in serata a ridosso dei rilievi. Venerdì aumenterà la probabilità di fenomeni anche su parte della pianura, da sabato ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Temperature massime stazionarie fino a sabato, seguirà un aumento con valori ampiamente oltre la norma“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani in prevalenza sereno sulla pianura, annuvolamenti di tipo cumuliforme su Alpi e Prealpi già dal mattino, specie settori occidentali.

Precipitazioni: moderata probabilità di rovesci e temporali su varesotto, settori del Lario e Valchiavenna. Poco probabili i fenomeni altrove.

Temperature: generalmente stazionarie. Valori minimi in pianura compresi tra 19-22 °C, massimi tra 29-34 °C

Zero termico: attorno a 3600 metri.

Venti: in pianura moderati da sud sul pavese nel pomeriggio, deboli altrove. In montagna moderati meridionali in quota, brezze nelle valli.

Altri fenomeni: disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura.