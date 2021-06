Il Meteo in Lombardia: stabilità e caldo in pianura, possibili temporali sui rilievi

“Per gran parte della settimana correnti in quota da sudovest sulla regione a tratti un po’ umide ed instabili. Pertanto il tempo risulterà generalmente stabile e caldo sulla Pianura mentre sui rilievi saranno possibili alcuni rovesci o temporali“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso sulla Pianura con possibili nubi basse fino al mattino sui settori occidentali, su Alpi e Prealpi da poco a parzialmente nuvoloso con qualche addensamento specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: possibili isolati rovesci o temporali su Alpi e Prealpi specie sui settori occidentali, poco probabili ma non del tutto esclusi anche sulla Pianura.

Temperature: stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra 19 e 21°C, massime tra 29 e 34°C

Zero termico: attorno a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna moderati meridionali

Altri fenomeni: afoso sulla Pianura