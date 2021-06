Il Meteo in Lombardia: temperature in aumento fino a domani

Temperature in aumento fino a lunedì in Lombardia, “quando è atteso l’ingresso di aria più fresca da est nei bassi strati, con conseguente rientro a valori più vicini alle medie del periodo. Da metà di settimana prossima è possibile un parziale indebolimento della struttura di alta pressione, con precipitazioni più organizzate circoscritte ai rilievi“: sono le previsioni meteo di Arpa regionale, contenute nel consueto bollettino.

Domani iniziali addensamenti nuvolosi su Appennino, fascia prealpina e pianura adiacente, poi prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi sui rilievi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In pianura valori rispettivamente attorno a 20 °C e 30 °C.

Zero termico: intorno a 4800 metri.

Venti: in pianura tra deboli e moderati dai quadranti orientali; in montagna moderati prevalentemente da nord.

Altri fenomeni: disagio da calore in attenuazione.