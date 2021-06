Il Meteo in Lombardia: temperature in aumento, domani picchi di oltre 35°C e diffusi disagi da calore

“Sulla regione progressivo rafforzamento anticiclonico sino a lunedì con flussi caldi dai quadranti occidentali o meridionali; persistenza di una blanda instabilità convettiva pomeridiana sui rilievi settentrionali. Temperature in progressivo aumento con picchi di oltre 35°C nella giornata di lunedì, diffusi disagi da calore. Da martedì lieve cedimento del campo anticiclonico e temperature in lieve calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino pubblicato da Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso con passaggi di nuvolosità medio-alta, a tratti compatta, in particolare nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: possibilità di isolati rovesci o temporali nel pomeriggio-sera sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a 21 °C, massime intorno a 34°C.

Zero termico: intorno a 4100 metri.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati prevalentemente orientali, in montagna deboli o moderati meridionali, rinforzi sulle creste di confine e su Appennino.

Altri fenomeni: Disagio da calore moderato o forte sulla pianura e nei fondivalle più bassi.