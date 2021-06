Il Meteo in Lombardia: cedimento del campo anticiclonico, temperature in leggero calo da domani

“Una circolazione anticiclonica favorisce sulla regione flussi caldi dai quadranti occidentali o meridionali con disagio termico moderato o forte. In serata incomincia il cedimento del campo anticiclonico con anche un aumento delle instabilità, in particolare nella giornata di domani. Successivamente le correnti in quota tendono a disporsi dai quadranti occidentali o settentrionali mantenendo ancora un’instabilità più marcata sui rilievi settentrionali. Temperature in leggero calo da domani“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani irregolarmente nuvoloso sui rilievi settentrionali con addensamenti più marcati ed estesi al pomeriggio; da poco nuvoloso a sereno sulla pianura, con locale aumento della nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio.

Precipitazioni: in mattina residui rovesci o temporali sui rilievi settentrionali, dal pomeriggio eventi in intensificazione ed estensione, con possibilità di temporali forti e grandine, in particolare sulle zone nord-occidentali con possibile interessamento anche dell’Alta Pianura. Precipitazioni in generale estinzione in serata, salvo isolati eventi notturni.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 19-22°C, massime tra 31-34°C.

Zero termico: intorno a 3700 metri.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati prevalentemente meridionali, in montagna deboli o moderati meridionali, rinforzi sulle creste di confine e su Appennino.

Altri fenomeni: Disagio da calore moderato sulla pianura e nei fondivalle più bassi.