Il Meteo in Toscana: brevi piovaschi nei prossimi giorni, temperature stazionarie

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente nuvoloso sulle zone occidentali e nord occidentali con possibili isolate precipitazioni nottetempo e in mattinata, più probabili sui rilievi; tendenza a schiarite nel pomeriggio. Prevalentemente poco nuvoloso altrove con addensamenti pomeridiani sulle zone interne, dove non si escludono isolati e brevi piovaschi temporaleschi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve locale aumento, massime stazionarie.

Martedì 22 in prevalenza poco nuvoloso; durante la notte ed in mattinata possibili nubi basse sulle zone costiere e sull’Arcipelago, in lento dissolvimento; nel pomeriggio locali addensamenti sulle zone interne con bassa probabilità di brevi e isolati piovaschi e qualche fulminazione.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Mercoledì 23 prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie e nubi basse su zone costiere, Arcipelago, Valdarno Inferiore e Valdarno Medio durante la notte e le prime ore della mattina. Nel pomeriggio nubi alte in transito e possibili addensamenti sui settori appenninici.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 24 poco nuvoloso, con possibili addensamenti bassi al mattino su costa e pianure, transito di velature e locale formazione di addensamenti pomeridiani sulle zone interne.

Venti: deboli in prevalenza occidentali.

Mari: tra poco mossi e localmente mossi.

Temperature: stazionarie.