Il Meteo in Toscana: oggi punte di +36/+38°C nelle zone interne, calo termico da domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, con punte di 36-38°C nelle zone interne di pianura.

Domani sereno o poco nuvoloso con transito di velature e temporanei addensamenti sulle zone meridionali e al confine con la Liguria.

Venti: deboli o temporaneamente moderati da ovest sud-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo di 3-5°C.

Mercoledì 30 sereno o poco nuvoloso salvo locali e temporanei addensamenti.

Venti: deboli occidentali sulle zone interne, fino a moderati sulla costa centrale.

Mari: moto ondoso in rapido aumento fino a mare molto mosso sul settore settentrionale, mosso su quello meridionale.

Temperature: in ulteriore lieve calo sia le minime sia le massime.

Giovedì 1 Luglio sereno o poco nuvoloso in mattinata, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: fino a moderati occidentali.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, fino a mossi su quello meridionale.

Temperature: stazionarie.