Il Meteo in Toscana: temperature in aumento, caldo afoso nel weekend

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo transito di velature e addensamenti nuvolosi durante le ore più calde della giornata associati a brevi e isolati rovesci o temporali più probabili in Appennino e intorno all’Amiata.

Venti: deboli a regime di brezza con componente meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime pressoché stazionarie.

Domani poco nuvoloso o velato con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nell’interno, dove saranno possibili locali rovesci temporaleschi, più probabili in Appennino.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve rialzo associato all’aumento dei tassi di umidità. Massime fino a 33-34°C nelle pianure interne.

Venerdì 18 poco nuvoloso per velature.

Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati su costa centro-meridionale e in Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento con punte di 34-35°C associate a elevati tassi di umidità; caldo afoso.

Sabato 19 velato.

Venti: deboli, da sud o da ovest.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in ulteriore lieve e locale aumento; caldo afoso.

Domenica 20 velato.

Venti: deboli meridionali.

Mari: quasi calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento con punte massime fino a 37-38 gradi sulle zone interne di pianura. Tassi di umidità elevati con afa.